Натхо о том, как изменилась Москва за 10 лет: «Ситуация с пробками стала сильно лучше, в мое время на дорогах было сумасшествие. В Белграде жить дешевле»

Бибрас Натхо рассказал, как изменилась Москва за 10 лет.

«Изменилась ли Москва за 10 лет? Да, очень многое здесь поменялось. В первую очередь, заметил, что ситуация с пробками стала сильно лучше. В мое время на дорогах было сумасшествие. Сейчас в этом вопросе все хорошо. Несмотря на все это, наслаждался каждым моментом, проведенным в Москве. Это прекрасный и очень большой город, один из лучших в мире для меня.

Сложно сравнить ее с Белградом, потому что у Москвы совсем другой размер. Безусловно, в Сербии тоже живут прекрасные люди и мне там тоже очень комфортно. Что касается цен, думаю, в Белграде сейчас жить дешевле, чем в Москве. Не знаю всех подробностей в России сейчас, но по сравнению с временами игры за ЦСКА 100 процентов», – сказал экс-футболист ЦСКА .