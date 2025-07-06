Натхо о том, как изменилась Москва за 10 лет: «Ситуация с пробками стала сильно лучше, в мое время на дорогах было сумасшествие. В Белграде жить дешевле»
Бибрас Натхо рассказал, как изменилась Москва за 10 лет.
«Изменилась ли Москва за 10 лет? Да, очень многое здесь поменялось. В первую очередь, заметил, что ситуация с пробками стала сильно лучше. В мое время на дорогах было сумасшествие. Сейчас в этом вопросе все хорошо. Несмотря на все это, наслаждался каждым моментом, проведенным в Москве. Это прекрасный и очень большой город, один из лучших в мире для меня.
Сложно сравнить ее с Белградом, потому что у Москвы совсем другой размер. Безусловно, в Сербии тоже живут прекрасные люди и мне там тоже очень комфортно. Что касается цен, думаю, в Белграде сейчас жить дешевле, чем в Москве. Не знаю всех подробностей в России сейчас, но по сравнению с временами игры за ЦСКА 100 процентов», – сказал экс-футболист ЦСКА.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?31088 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости