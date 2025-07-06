«Вест Хэм» не продал Кудуса «Тоттенхэму» за 50 млн фунтов. «Шпоры» сделают новое предложение, «Челси» также связывался с вингером

«Вест Хэм» отказался продать Мохаммеда Кудуса «Тоттенхэму» за 50 млн фунтов.

Предложение, сделанное «шпорами», было отклонено, но переговоры между клубами продолжаются, сообщает The Athletic.

Полузащитник отдает приоритет «Тоттенхэму » в случае ухода. Договоренность с игроком об условиях контракта, как ожидается, не станет проблемой.

«Челси » также связывался с окружением Кудуса, интерес проявляют и другие клубы, но «шпоры» хотят скорее закрыть сделку.

Томас Франк уже одобрил ганца в качестве ключевой цели, и «Тоттенхэм» собирается сделать новое предложение на следующей неделе, подчеркивает инсайдер Фабрицио Романо .

Ранее сообщалось , что в контракте Кудуса действуют отступные в 85 млн фунтов, которые станут активными для клубов АПЛ в первые десять дней июля. Необходимость соблюдения правил Премьер-лиги о прибыльности и устойчивости может подтолкнуть «Вест Хэм» к продаже вингера за меньшие деньги.