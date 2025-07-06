«Вест Хэм» не продал Кудуса «Тоттенхэму» за 50 млн фунтов. «Шпоры» сделают новое предложение, «Челси» также связывался с вингером
Предложение, сделанное «шпорами», было отклонено, но переговоры между клубами продолжаются, сообщает The Athletic.
Полузащитник отдает приоритет «Тоттенхэму» в случае ухода. Договоренность с игроком об условиях контракта, как ожидается, не станет проблемой.
«Челси» также связывался с окружением Кудуса, интерес проявляют и другие клубы, но «шпоры» хотят скорее закрыть сделку.
Томас Франк уже одобрил ганца в качестве ключевой цели, и «Тоттенхэм» собирается сделать новое предложение на следующей неделе, подчеркивает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что в контракте Кудуса действуют отступные в 85 млн фунтов, которые станут активными для клубов АПЛ в первые десять дней июля. Необходимость соблюдения правил Премьер-лиги о прибыльности и устойчивости может подтолкнуть «Вест Хэм» к продаже вингера за меньшие деньги.