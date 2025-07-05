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  • Экс-защитник «Майами» Кривцов: «Месси очень скромный. Я всегда был фанатом Роналду, но когда человек на тренировке из 10 штрафных забивает 9 в девятку, ты не понимаешь, как это возможно»
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Экс-защитник «Майами» Кривцов: «Месси очень скромный. Я всегда был фанатом Роналду, но когда человек на тренировке из 10 штрафных забивает 9 в девятку, ты не понимаешь, как это возможно»

Экс-защитник «Интер Майами» Кривцов рассказал о скромности и навыках Месси.

«Он как личность очень скромный. Я всегда был фанатом Криштиану, но после первой тренировки… Когда человек из 10 штрафных забивает 9 в девятку, а десятым попадает в крестовину – ты стоишь и не понимаешь, как это возможно.

[После прихода Месси] изменилось все, от академии и тренеров до менеджера главного клуба. Почти все стали аргентинцами», – сказал бывший защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов в подкасте Дениса Бойко.

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Опубликовал: Михаил Большаков
logoСергей Кривцов
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
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