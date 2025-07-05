Экс-защитник «Майами» Кривцов: «Месси очень скромный. Я всегда был фанатом Роналду, но когда человек на тренировке из 10 штрафных забивает 9 в девятку, ты не понимаешь, как это возможно»

Экс-защитник «Интер Майами» Кривцов рассказал о скромности и навыках Месси.

«Он как личность очень скромный. Я всегда был фанатом Криштиану , но после первой тренировки… Когда человек из 10 штрафных забивает 9 в девятку, а десятым попадает в крестовину – ты стоишь и не понимаешь, как это возможно.

[После прихода Месси ] изменилось все, от академии и тренеров до менеджера главного клуба. Почти все стали аргентинцами», – сказал бывший защитник «Интер Майами » Сергей Кривцов в подкасте Дениса Бойко.