«ПСЖ» обыграл «Баварию» впервые с 2021 года (2:0) и вышел в полуфинал КЧМ. До турнира парижане котировались вторыми фаворитами после «Реала»
«ПСЖ» обыграл «Баварию» в 1/4 финала клубного ЧМ (2:0).
В прематче парижане котировались фаворитами с коэффициентом 1.78 на проход. Победа с форой (-1,5) зашла за 4.60.
«ПСЖ» обыграл «Баварию» впервые за 5 матчей. Предыдущая победа была одержана в апреле 2021-го – в первой игре 1/4 финала ЛЧ (3:2).
Перед турниром «ПСЖ» считался вторым фаворитом у букмекеров. На титул парижан давали 5.50. Главным претендентом на чемпионство котировался «Реал» (5.00).
В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» – «Боруссия».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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