«Акрон» отдал защитника Витора «Витории» в аренду на сезон
Паулу Витор покинул «Акрон».
Клуб из Тольятти объявил о переходе защитника в «Виторию» Гимараэш на правах аренды на один сезон.
Бразилец провел в Мир РПЛ один год. На его счету 16 матчей в Премьер-лиге. Подробно со статистикой Витора можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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