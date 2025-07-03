«Акрон» отдал защитника Витора «Витории» в аренду на сезон

Паулу Витор покинул «Акрон».

Клуб из Тольятти объявил о переходе защитника в «Виторию» Гимараэш на правах аренды на один сезон.

Бразилец провел в Мир РПЛ один год. На его счету 16 матчей в Премьер-лиге. Подробно со статистикой Витора можно ознакомиться здесь .