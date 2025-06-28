Черчесов о работе в сборной Польши: «Наше имя часто всплывает в слухах. Такие вещи могут наводить мосты. Пора»

Со Станиславом Черчесовым насчет работы в сборной Польши никто не общался.

«Мы отработали в Польше, выиграли дубль. Наше имя часто всплывает в слухах. Другое дело, что я не знаю, на какой там стадии. Официально на меня никто не выходил. Но ваш брат журналист и болельщик помнят нашу работу, отзываются с теплотой.

Спорт и политика всегда были отдельно. Такие вещи могут наводить мосты. Пора», – сказал бывший главный тренер «Легии».