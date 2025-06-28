Черчесов о работе в сборной Польши: «Наше имя часто всплывает в слухах. Такие вещи могут наводить мосты. Пора»
Со Станиславом Черчесовым насчет работы в сборной Польши никто не общался.
«Мы отработали в Польше, выиграли дубль. Наше имя часто всплывает в слухах. Другое дело, что я не знаю, на какой там стадии. Официально на меня никто не выходил. Но ваш брат журналист и болельщик помнят нашу работу, отзываются с теплотой.
Спорт и политика всегда были отдельно. Такие вещи могут наводить мосты. Пора», – сказал бывший главный тренер «Легии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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