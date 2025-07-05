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Букмекеры повысили вероятность перехода Диаса и Рэшфорда в «Барселону». У каталонцев сорвалась сделка с Нико Уильямсом

Букмекеры обновили котировки на летние трансферы «Барселоны». 

Ранее стало известно, каталонцы не купят Нико Уильямса, которым они активно интересовались. Вингер продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года.

Это повлияло на рынок ставок: коэффициенты на трансферы двух игроков из шорт-листа «Барселоны» заметно просели. Теперь переход Маркуса Рэшфорда в каталонский клуб оценивается в 1.53. Если «Барселона» купит Луиса Диаса, сыграет коэффициент 1.72.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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