Пивоваров о том, что Карасев судил матч «Динамо» и «Партизана»: «Это мое упущение, заранее не отследил. Удивился, когда увидел его на поле. Он отработал хорошо»
В пятницу бело-голубые обыграли сербский «Партизан» (3:1) в матче BetBoom Братского кубка.
В прошлом сезоне Карасев допустил несколько ошибок в матчах с участием московского клуба.
В апреле председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин заявил: «Каждый матч с судьей Карасевым для «Динамо» – приговор. Может, у лучшего арбитра Саудовской Аравии динамофобия или боязнь синего цвета».
– Матч с «Партизаном» судил Сергей Карасев. Мы можем увидеть его на официальных матчах «Динамо»?
– Это никак не связано. Очень удивился, когда увидел его на поле. Заранее я об этом не знал. Это мое упущение, что заранее не отследил этот вопрос.
– Вы не против, чтобы он судил официальные матчи «Динамо»?
– Сегодня он судил хорошо. Мы не против, чтобы он судил товарищеские матчи, – заявил генеральный директор «Динамо».