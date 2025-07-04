Бистрович о сезоне ЦСКА: «Результат – заслуга Николича и его штаба. Мы показали отличный футбол весной – проиграли только «Зениту». И то – смогли отыграться»

Кристиян Бистрович позитивно оценил результаты ЦСКА в прошлом сезоне.

– Как оценишь прошлый сезон?

– Тот результат, которого мы добились, – это полностью заслуга Марко Николича и его штаба. Мы показали отличный футбол весной, проиграли только «Зениту». И то – смогли отыграться [в ответной встрече] и выйти в суперфинал Кубка России.

Очень жаль, что теперь будет другая команда с новым тренером.

Что касается личных итогов, то я смог закрепиться в стартовом составе, постоянно играл при Николиче, хотя до этого несколько лет ездил по арендам. Но это нормальная история в футболе, когда ты уходишь в аренду, а потом оказываешься нужен тренеру, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял 3-е место в Мир РПЛ и выиграл Кубок России . 27-летний Бистрович не продлил контракт с армейцами.