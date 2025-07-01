Николич о том, что фанаты ЦСКА скандировали его имя на матче с «Партизаном»: «Очень приятно и красиво! Большое спасибо!»
Марко Николич поблагодарил болельщиков ЦСКА за скандирование его имени.
Во вторник армейский клуб дома обыграл «Партизан» (3:1) в матче 1-го тура BetBoom Братскго Кубка.
Болельщики ЦСКА во время игры скандировали имя бывшего главного тренера Марко Николича, который ушел из клуба 9 июня. Под его руководством армейцы заняли 3-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России. Также Николич работал тренером «Партизана».
«Очень приятно и красиво! Большое спасибо болельщикам!» – сказал Николич.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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