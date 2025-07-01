Николич о том, что фанаты ЦСКА скандировали его имя на матче с «Партизаном»: «Очень приятно и красиво! Большое спасибо!»

Марко Николич поблагодарил болельщиков ЦСКА за скандирование его имени.

Во вторник армейский клуб дома обыграл «Партизан » (3:1) в матче 1-го тура BetBoom Братскго Кубка.

Болельщики ЦСКА во время игры скандировали имя бывшего главного тренера Марко Николича , который ушел из клуба 9 июня. Под его руководством армейцы заняли 3-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России. Также Николич работал тренером «Партизана».

«Очень приятно и красиво! Большое спасибо болельщикам!» – сказал Николич.