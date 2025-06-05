Виллиан об Эстеване: «Он очень молод, но с большим потенциалом, как у Ямаля, у них похожий стиль. Он поможет «Челси» выигрывать титулы, надеюсь»

Виллиан считает, что Эстеван из «Челси» не уступает Ламину Ямалю по потенциалу.

18-летний нападающий официально присоединится к «синим» после клубного чемпионата мира. На его счету 13 голов и 12 ассистов в 43 матчах чемпионата Бразилии за «Палмейрас ».

«Без сомнения, у него большой потенциал, много качеств. Его преимущество в том, что он еще очень молод, но с большим потенциалом, как у Ламина Ямала , у них похожий стиль.

Я надеюсь, что он сможет добиться большого успеха здесь, в Англии, играя за «Челси». Он сможет завоевать много титулов, забить много голов в футболке «Челси », и поможет выигрывать титулы на протяжении многих лет», – сказал экс-игрок лондонского клуба.