Эстеван о переходе в «Челси»: «Я всегда мечтал играть в Европе вместе с лучшими. Выступать за один из крупнейших клубов мира – невероятная возможность»
Эстеван высказался о предстоящем переходе в «Челси».
18-летний нападающий официально присоединится к «синим» после клубного чемпионата мира. На его счету 13 голов и 12 ассистов в 43 матчах чемпионата Бразилии за «Палмейрас».
«Это значит для меня все. Для меня это мечта, ставшая реальностью.
Я всегда мечтал играть в Европе вместе с лучшими. Выступать в важных соревнованиях, таких как Лига чемпионов и Премьер-лига. Это очень важно для моей жизни.
Об этом мечтали я и моя семья. Играть за один из крупнейших клубов мира – невероятная возможность. И я надеюсь попасть туда и адаптироваться как можно быстрее. Я хочу играть. Это то, что я люблю делать больше всего, то, чем я наслаждаюсь», – сказал Эстеван.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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