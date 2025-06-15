Эстеван о переходе в «Челси»: «Я всегда мечтал играть в Европе вместе с лучшими. Выступать за один из крупнейших клубов мира – невероятная возможность»

Эстеван высказался о предстоящем переходе в «Челси».

18-летний нападающий официально присоединится к «синим» после клубного чемпионата мира. На его счету 13 голов и 12 ассистов в 43 матчах чемпионата Бразилии за «Палмейрас ».

«Это значит для меня все. Для меня это мечта, ставшая реальностью.

Я всегда мечтал играть в Европе вместе с лучшими. Выступать в важных соревнованиях, таких как Лига чемпионов и Премьер-лига. Это очень важно для моей жизни.

Об этом мечтали я и моя семья. Играть за один из крупнейших клубов мира – невероятная возможность. И я надеюсь попасть туда и адаптироваться как можно быстрее. Я хочу играть. Это то, что я люблю делать больше всего, то, чем я наслаждаюсь», – сказал Эстеван .