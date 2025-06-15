  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эстеван о переходе в «Челси»: «Я всегда мечтал играть в Европе вместе с лучшими. Выступать за один из крупнейших клубов мира – невероятная возможность»
2

Эстеван о переходе в «Челси»: «Я всегда мечтал играть в Европе вместе с лучшими. Выступать за один из крупнейших клубов мира – невероятная возможность»

Эстеван высказался о предстоящем переходе в «Челси».

18-летний нападающий официально присоединится к «синим» после клубного чемпионата мира. На его счету 13 голов и 12 ассистов в 43 матчах чемпионата Бразилии за «Палмейрас».

«Это значит для меня все. Для меня это мечта, ставшая реальностью.

Я всегда мечтал играть в Европе вместе с лучшими. Выступать в важных соревнованиях, таких как Лига чемпионов и Премьер-лига. Это очень важно для моей жизни.

Об этом мечтали я и моя семья. Играть за один из крупнейших клубов мира – невероятная возможность. И я надеюсь попасть туда и адаптироваться как можно быстрее. Я хочу играть. Это то, что я люблю делать больше всего, то, чем я наслаждаюсь», – сказал Эстеван.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?17904 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoЭстеван
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Бразилии по футболу
logoПалмейрас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виллиан об Эстеване: «Он очень молод, но с большим потенциалом, как у Ямаля, у них похожий стиль. Он поможет «Челси» выигрывать титулы, надеюсь»
115 июня, 13:02
«Однажды Эстеван будет признан лучшим игроком в мире». Президент «Палмейраса» Лейла о 17-летнем вингере, которого ждет «Челси»
1727 января, 04:35
Главные новости
Алвес выиграл суд у бывшей жены о выплате алиментов. Экс-игроку «Барсы» вернут 628 000 евро, удержанных в ходе разбирательств
410 минут назад
Гаттузо возглавил сборную Италии
1311 минут назад
«Реал» может бесплатно подписать Конате, Льюиса-Скелли и Москеру из «Валенсии» летом 2026 года (Marca)
2725 минут назад
Пономарев о Челестини в ЦСКА: «Я против любого иностранца, у нас что, свои тренеры хуже, зачем себя унижать? Кто он такой, кого тренировал, где играл? Кот в мешке, команда посыплется»
2840 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» встретится с «Оклендом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Интер Майами» Месси и «Аль-Ахли» сыграли вничью – 0:0
41148 минут назад
«Арсенал» заморозил переговоры по Дьокерешу из-за слишком высоких требований «Спортинга» (Record)
17сегодня, 12:45
Серей Ташуев: «Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне не обращались. Любой безработный российский тренер, знающий себе цену, готов возглавить этот клуб»
26сегодня, 12:44
Осипенко перейдет в «Динамо» за 2,9 млн евро. Зарплата – 1,6 млн евро в год с потенциальным ростом до 2 млн, бонусы – 750 тысяч рублей за результативное действие (Иван Карпов)
103сегодня, 12:15
Райан Шерки: «Я больше увлекаюсь футболом старой школы, современный не такой красивый. Хочу немного разжечь это пламя»
22сегодня, 11:59
«Барса» обращалась в ФИФА, желая заменить «Леон» на КЧМ. Федерация отказала, оставив место клубу из КОНКАКАФ (Marca)
88сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Гюндоган интересен «Галатасараю». Переговоров с хавбеком «Ман Сити» пока не было
2 минуты назад
Голкипера кировского «Динамо» Еремеева удалили за жесткий стык с форвардом «Сибири». В ворота встал полевой игрок – у хозяев больше не было замен
3 минуты назадВидео
Демичелис о Мастантуоно: «Не следует сравнивать его ни с кем: Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Он сияет в настоящем»
15 минут назад
Витинья о КЧМ: «ПСЖ» хочет выиграть турнир. Это сложно после такого сезона, он не заканчивается. Мы пытаемся бороться с усталостью»
17 минут назад
Свет выключился во время матча «Динамо Владивосток» – «Динамо-2». Игру прерывали больше чем на час
17 минут назадВидео
«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Корякина. У него 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
521 минуту назад
Камоцци о Заболотном в «Спартаке»: «Не понимаю, как не удержали Соболева – не пришлось бы искать форварда такого плана. Это многое говорит о нынешнем менеджменте команды»
731 минуту назад
Канчельскис о клубном ЧМ: «На 1-м месте деньги, игроки второстепенны. Ничего сверхъестественного мы не увидели»
35 минут назад
Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Я бы посоветовал ему оставаться, пусть пробует. В Россию Арсен всегда успеет – может и в 35 лет приехать играть»
143 минуты назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия играет со Словенией, Германия против Чехии, Украина – Финляндия
946 минут назад