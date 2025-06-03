«Сандерленд» выкупил Ле Фе у «Ромы» за 23 млн евро плюс бонусы и 10% при перепродаже
Энцо Ле Фе продолжит выступать за «Сандерленд» на постоянной основе.
Вышедший в АПЛ клуб объявил о выкупе полузащитника, арендованного у «Ромы» в январе. С французом заключен контракт, рассчитанный на четыре года.
Ранее сообщалось, что «Сандерленд» будет обязан приобрести Ле Фе в случае повышения в классе за 23-24 млн евро. Индсайдер Николо Скира уточняет, что актуально именно первое число, к тому же римляне получат 10% от суммы следующего трансфера игрока.
«Рома» купила Ле Фе за те же 23 млн евро летом 2024 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
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