Уокер близок к трансферу в «Бернли» за 5 млн фунтов с бонусами. Защитник «Сити» подпишет двухлетний контракт (The Athletic)

Кайл Уокер близок к переходу в «Бернли».

По данным The Athletic, защитник «Манчестер Сити » проходит медосмотр перед завершением трансфера в клуб, вышедший в Премьер-лигу.

Если все пойдет по плану, 35-летний игрок подпишет двухлетний контракт.

Сделка будет стоить «Сити» до 5 млн фунтов, в случае включения бонусов. Контракт Уокера с «горожанам» истекает в следующем году.

Вторую половину минувшего сезона англичанин провел в аренде в «Милане», где сыграл 16 матчей. Итальянцы не воспользовались возможностью подписать его на постоянной основе.