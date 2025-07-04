Уокер близок к трансферу в «Бернли» за 5 млн фунтов с бонусами. Защитник «Сити» подпишет двухлетний контракт (The Athletic)
Кайл Уокер близок к переходу в «Бернли».
По данным The Athletic, защитник «Манчестер Сити» проходит медосмотр перед завершением трансфера в клуб, вышедший в Премьер-лигу.
Если все пойдет по плану, 35-летний игрок подпишет двухлетний контракт.
Сделка будет стоить «Сити» до 5 млн фунтов, в случае включения бонусов. Контракт Уокера с «горожанам» истекает в следующем году.
Вторую половину минувшего сезона англичанин провел в аренде в «Милане», где сыграл 16 матчей. Итальянцы не воспользовались возможностью подписать его на постоянной основе.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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