Уокер интересен «Эвертону». «Ман Сити» не рассчитывает на защитника

Кайл Уокер может перейти в «Эвертон».

Клуб из Ливерпуля заинтересован в подписании защитника «Манчестер Сити » и связался со стороной игрока, сообщают Бен Джейкобс и Фабрицио Романо. Контактов с «горожанами» пока не было.

Отмечается, что 35-летний футболист не входит в планы «Сити» на следующий сезон.

С февраля Уокер выступал за «Милан» на правах аренды и провел 14 матчей в составе итальянской команды. Статистику игрока можно найти здесь .