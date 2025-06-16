Уокер интересен «Эвертону». «Ман Сити» не рассчитывает на защитника
Кайл Уокер может перейти в «Эвертон».
Клуб из Ливерпуля заинтересован в подписании защитника «Манчестер Сити» и связался со стороной игрока, сообщают Бен Джейкобс и Фабрицио Романо. Контактов с «горожанами» пока не было.
Отмечается, что 35-летний футболист не входит в планы «Сити» на следующий сезон.
С февраля Уокер выступал за «Милан» на правах аренды и провел 14 матчей в составе итальянской команды. Статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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