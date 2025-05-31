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  • «Фенербахче» Моуринью набрал 84 очка в лиге Турции и потерпел 4 поражения. Год назад команда Картала финишировала с рекордными 99 баллами, проиграв 1 раз
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«Фенербахче» Моуринью набрал 84 очка в лиге Турции и потерпел 4 поражения. Год назад команда Картала финишировала с рекордными 99 баллами, проиграв 1 раз

«Фенербахче» при Жозе Моуринью выступил хуже, чем при прежнем тренере.

В этом сезоне стамбульцы финишировали вторыми, набрав 84 очка за 36 туров чемпионата. Они потерпели четыре поражения, в том числе два в последних пяти играх.

Год назад команда, которую возглавлял Исмаил Картал, тоже стала второй в лиге Турции, но с рекордными для себя 99 баллами (в 38 матчах) и всего одним поражением.

«Фенербахче» завершил нынешний сезон без трофеев.

У Моуринью ни одного трофея в 1-м сезоне в «Фенербахче». Жозе ничего не выигрывает с 2022-го

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
Исмаил Картал
logoЖозе Моуринью
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