Белезоглу о Моуринью в «Фенербахче»: «Это громкое имя, его присутствие ценно для турецкого футбола. Но это был провальный сезон, ожидания людей сильно выросли с его приходом»
Эмре Белезоглу считает полезным присутствие Жозе Моуринью в турецкой лиге.
– Вы начинали в «Фенербахче», которым сейчас руководит Моуринью. Каким вы увидели португальца в «вашем» клубе?
– Моуринью – отличный тренер. Громкое имя во всем мире. Его присутствие ценно для турецкого футбола. Но это был не очень хороший сезон, провальный.
У людей были ожидания, а когда пришел Моуринью, они выросли еще больше, так как он один из лучших тренеров в мире. Мне очень жаль, но это был не очень хороший сезон для него, – сказал главный тренер «Антальяспора».
В прошлом Белезоглу работал спортивным директором «Фенербахче», а также был исполняющим обязанности главного тренера.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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