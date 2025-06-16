Белезоглу о Моуринью в «Фенербахче»: «Это громкое имя, его присутствие ценно для турецкого футбола. Но это был провальный сезон, ожидания людей сильно выросли с его приходом»

Эмре Белезоглу считает полезным присутствие Жозе Моуринью в турецкой лиге.

– Вы начинали в «Фенербахче», которым сейчас руководит Моуринью. Каким вы увидели португальца в «вашем» клубе?

– Моуринью – отличный тренер. Громкое имя во всем мире. Его присутствие ценно для турецкого футбола. Но это был не очень хороший сезон, провальный.

У людей были ожидания, а когда пришел Моуринью, они выросли еще больше, так как он один из лучших тренеров в мире. Мне очень жаль, но это был не очень хороший сезон для него, – сказал главный тренер «Антальяспора ».

В прошлом Белезоглу работал спортивным директором «Фенербахче », а также был исполняющим обязанности главного тренера.