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  • «Локомотив» анонсировал Комличенко роликом, где волк перепрыгивает стадионы «Спартака» и «Краснодара» и игнорирует звонок Станковича. Есть отсылка к помидорам за 1000
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«Локомотив» анонсировал Комличенко роликом, где волк перепрыгивает стадионы «Спартака» и «Краснодара» и игнорирует звонок Станковича. Есть отсылка к помидорам за 1000

«Локомотив» креативно анонсировал трансфер Николая Комличенко.

29-летний нападающий подписал трехлетний контракт с железнодорожниками. 

Перед официальным объявлением о трансфере пресс-служба «Локомотива» выложила ролик с волком из видеоигры, который в конце прибегает на «РЖД Арену». 

По пути волк перепрыгивает стадионы «Спартака» и «Краснодара», также претендовавших на Комличенко, и игнорирует звонки главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

В видео также появляются отсылки к футболисту – желтая шапочка и помидоры за 1000 рублей

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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