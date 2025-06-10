«Локомотив» анонсировал Комличенко роликом, где волк перепрыгивает стадионы «Спартака» и «Краснодара» и игнорирует звонок Станковича. Есть отсылка к помидорам за 1000

«Локомотив» креативно анонсировал трансфер Николая Комличенко.

29-летний нападающий подписал трехлетний контракт с железнодорожниками.

Перед официальным объявлением о трансфере пресс-служба «Локомотива » выложила ролик с волком из видеоигры, который в конце прибегает на «РЖД Арену».

По пути волк перепрыгивает стадионы «Спартака » и «Краснодара », также претендовавших на Комличенко , и игнорирует звонки главного тренера красно-белых Деяна Станковича .

В видео также появляются отсылки к футболисту – желтая шапочка и помидоры за 1000 рублей .