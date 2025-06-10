«Локомотив» анонсировал Комличенко роликом, где волк перепрыгивает стадионы «Спартака» и «Краснодара» и игнорирует звонок Станковича. Есть отсылка к помидорам за 1000
«Локомотив» креативно анонсировал трансфер Николая Комличенко.
29-летний нападающий подписал трехлетний контракт с железнодорожниками.
Перед официальным объявлением о трансфере пресс-служба «Локомотива» выложила ролик с волком из видеоигры, который в конце прибегает на «РЖД Арену».
По пути волк перепрыгивает стадионы «Спартака» и «Краснодара», также претендовавших на Комличенко, и игнорирует звонки главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
В видео также появляются отсылки к футболисту – желтая шапочка и помидоры за 1000 рублей.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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