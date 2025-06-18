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  • Экс-тренер «Ахмата» Щербаченко: «Перед «Уралом» показали, как Аль Пачино настраивал команду в фильме «Каждое воскресенье». Игроки были перевозбуждены, адреналин вылетел до игры»
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Экс-тренер «Ахмата» Щербаченко: «Перед «Уралом» показали, как Аль Пачино настраивал команду в фильме «Каждое воскресенье». Игроки были перевозбуждены, адреналин вылетел до игры»

Федор Щербаченко рассказал о мотивации игроков «Ахмата» с помощью кино.

Грозненский клуб уступил «Уралу» на выезде со счетом 1:2 в первом стыковом матче за право остаться в Мир РПЛ. После игры главный тренер Сергей Ташуев ушел в отставку. В ответном матче «Ахмат» под руководством Щербаченко дома одержал победу (2:0) и остался в РПЛ.

«Был еще момент, с которым я не совсем согласен. Перед матчем с «Уралом» в раздевалке был показан мотивационный ролик, как Аль Пачино настраивал команду в фильме «Каждое воскресенье».

Я не согласен, потому что видел, что игроки уже были перевозбуждены. И когда еще ролик… все напряжены, адреналин вылетел еще до игры. А это известный факт, что через 20-30 минут адреналин вылетает.

Поэтому первый тайм мы провели немножко скомканно, пока нервы не пришли в порядок», – сказал бывший тренер «Ахмата» Федор Щербаченко

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Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
психология
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