Экс-тренер «Ахмата» Щербаченко: «Перед «Уралом» показали, как Аль Пачино настраивал команду в фильме «Каждое воскресенье». Игроки были перевозбуждены, адреналин вылетел до игры»

Федор Щербаченко рассказал о мотивации игроков «Ахмата» с помощью кино.

Грозненский клуб уступил «Уралу » на выезде со счетом 1:2 в первом стыковом матче за право остаться в Мир РПЛ . После игры главный тренер Сергей Ташуев ушел в отставку. В ответном матче «Ахмат» под руководством Щербаченко дома одержал победу (2:0) и остался в РПЛ.

«Был еще момент, с которым я не совсем согласен. Перед матчем с «Уралом» в раздевалке был показан мотивационный ролик, как Аль Пачино настраивал команду в фильме «Каждое воскресенье».

Я не согласен, потому что видел, что игроки уже были перевозбуждены. И когда еще ролик… все напряжены, адреналин вылетел еще до игры. А это известный факт, что через 20-30 минут адреналин вылетает.

Поэтому первый тайм мы провели немножко скомканно, пока нервы не пришли в порядок», – сказал бывший тренер «Ахмата » Федор Щербаченко .