Генсек РФС о новом сезоне РПЛ: «16 команд – главный ограничитель и приоритет. Вариант с 15 командами является наиболее плохим»

Генсек РФС считает приоритетным вариант с 16 клубами в новом сезоне Мир РПЛ.

В межсезонье проблемами столкнулись два клуба лиги – «Торпедо » и «Сочи».

В июне суд заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки судье.

Выступавший в прошлом сезоне за «Сочи» футболист Владимир Писарский подозревается в ставках на матчи своей команды. Сообщалось , что клубу могут присудить поражение 0:3 в стыке с «Пари НН» и исключить из РПЛ , если игрока признают виновным.

Во вторник в Москве прошло общее собрание членов РПЛ.

«Мы обсудили с лигой и клубами позицию, что соревнование надо проводить среди 16 клубов. Это главный ограничитель и приоритет. Исходя из тех рамок, в которых мы находимся, это вносит определенные сложности.

Но что делать? Мы согласны: вариант с 15 командами в РПЛ в следующем сезоне является наиболее плохим из всех плохих вариантов», – сказал Максим Митрофанов .

«Лепить клеймо «позор» не стоит». РПЛ правда обсуждает сезон на 15 клубов – и расширение