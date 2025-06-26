«Арсенал» рассматривает Эзе из «Кристал Пэлас», отступные – 68 млн фунтов. Вингер также интересен «Тоттенхэму» (Бен Джейкобс)
«Арсенал» заинтересован в подписании Эберечи Эзе.
«Канониры» добавили вингера «Кристал Пэлас» в список своих целей на левом фланге, сообщает журналист Бен Джейкобс. Игрока также рассматривает «Тоттенхэм». В действующем контракте англичанина есть отступные в размере 68 млн фунтов.
Отмечается, что «Арсенал» по-прежнему сохраняет интерес к Родриго. Вингер «Реала» обсудит свое будущее с Хаби Алонсо, прежде чем решит, стоит ли рассматривать возможность ухода. Мадридцы готовы продать футболиста примерно за 90 млн евро.
Ювентус
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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