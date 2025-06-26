«Арсенал» рассматривает Эзе из «Кристал Пэлас», отступные – 68 млн фунтов. Вингер также интересен «Тоттенхэму» (Бен Джейкобс)

«Арсенал» заинтересован в подписании Эберечи Эзе.

«Канониры» добавили вингера «Кристал Пэлас » в список своих целей на левом фланге, сообщает журналист Бен Джейкобс. Игрока также рассматривает «Тоттенхэм». В действующем контракте англичанина есть отступные в размере 68 млн фунтов.

Отмечается, что «Арсенал » по-прежнему сохраняет интерес к Родриго . Вингер «Реала » обсудит свое будущее с Хаби Алонсо, прежде чем решит, стоит ли рассматривать возможность ухода. Мадридцы готовы продать футболиста примерно за 90 млн евро.