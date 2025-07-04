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Нойхаус в состоянии опьянения назвал директора «Боруссии» Менхенгладбах «худшим менеджером в мире». Хавбека оштрафовали на 100 тысяч евро и отстранили от тренировок с основой

Флориан Нойхаус назвал директора «Боруссии» Менхенгладбах «худшим менеджером».

В соцсетях опубликовали видео, на котором 28-летний немецкий полузащитник общается с болельщиками «Боруссии» из Менхенгладбаха на Майорке, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Нойхаус сказал: «Он худший менеджер в мире». А затем добавил: «Дон Ролло дает Флориану Нойхаусу один, два, три, четыре миллиона».

Под «Доном Ролло» полузащитник имел в виду спортивного директора клуба Роланда Виркуса. Изначально не было точно понятно, действительно ли фраза о «худшем менеджере» принадлежала Нойхаусу – в этот момент он не попадает в кадр.

Позднее «Боруссия» Менхенгладбах выступила с официальным обращением о ситуации с Нойхаусом.

«Флориан Нойхаус заплатит внушительный штраф за скандальное видео, на котором он, находясь в состоянии опьянения, делает неоднозначные высказывания во время отдыха на Майорке.

28-летний футболист ближайшие четыре недели не будет тренироваться с основной командой – его перевели в состав «Боруссии» Менхенгладбах до 23 лет», – говорится в заявлении клуба. 

«Поведение и заявления Флориана Нойхауса наносят вред клубу и являются недопустимыми. Его слова навредили «Боруссии» и глубоко разочаровали всех, кто причастен к клубу.

Это несовместимо с ценностями, которые мы исповедуем», – заявил генеральный директор клуба Штефан Штегеманн.

Также сообщается, что клуб оштрафовал Нойхауса на 100 тысяч евро за его высказывания и поведение. Футболиста не взяли на обязательный медосмотр с командой.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
алкоголь и спорт
деньги
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