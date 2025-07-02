Мюллер о Виртце в «Ливерпуле»: «150 млн – нереальная сумма. Кто может осознать это? За эти деньги нельзя получить Неймара, но можно посадить много деревьев»

Томас Мюллер порассуждал о сумме трансфера Флориана Вирца в «Ливерпуль».

Немецкий полузащитник перешел из «Байера» этим летом. По данным Kicker, общая сумма сделки составила 150 млн евро, включая фиксированную плату в размере около 125 миллионов.

«Что такое 150 миллионов? Это нереальная [сумма]. Это просто расчет между клубами. Кто может осознать, что означает 150 миллионов?

За эти деньги нельзя получить Неймара (который перешел из «Барсы» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году – Спортс’‘), но можно посадить много деревьев.

Флориан вписывается везде. Он не только очень хороший футболист, но и очень силен психологически. В конце концов, мы привыкли иметь дело с [большими суммами трансферов]. В любом случае, ожидания очень высоки», – сказал полузащитник «Баварии».