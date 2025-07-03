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«Реал» заработал больше всех на КЧМ перед 1/4 финала – 55,2 млн евро. «Бавария» – 2-я (52,3 млн), «ПСЖ» – 3-й, «Челси» – 4-й

«Реал» заработал больше всех на клубном ЧМ перед 1/4 финала.

За участие в турнире мадридский клуб гарантированно получит 55,2 млн евро. В случае победы на КЧМ-2025 «Реал» заработает еще 56,4 млн.

Второе место по призовым на данный момент занимает «Бавария» – 52,3 млн, третье – «ПСЖ» (50,3 млн), четвертое – «Челси» (48,3 млн).

В топ-10 также входят «Манчестер Сити» (46,3 млн), «Боруссия» (46,2 млн), «Палмейрас» (36,1 млн), «Флуминенсе» (35,1 млн), «Интер» (32,9 млн) и «Аль-Хилаль» (31,1).

В 1/4 финала «Флуминенсе» сыграет с «Аль-Хилалем», «Челси» – с «Палмейрасом», «ПСЖ» сразится с «Баварией», а «Реал» встретится с «Боруссией».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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