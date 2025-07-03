«Милан» ведет переговоры по Асенсио. «Фенербахче» уже предложил Марко 15 млн евро в год
«Милан» заинтересован в приглашении Марко Асенсио.
Как сообщает L’Equipe, итальянский клуб начал переговоры о трансфере полузащитника «ПСЖ». Также о желании подписать испанца сообщил его окружению «Вильярреал», однако у клуба Ла Лиги вряд ли есть необходимые ресурсы.
Еще один претендент на Асенсио – «Фенербахче». Турецкий клуб предложил игроку 15 млн евро в год с учетом бонусов, но Марко не считает переезд в Стамбул приоритетным вариантом и намерен рассмотреть все доступные шаги.
Последние полгода полузащитник провел в аренде в «Астон Вилле». Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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