«Милан» ведет переговоры по Асенсио. «Фенербахче» уже предложил Марко 15 млн евро в год

«Милан» заинтересован в приглашении Марко Асенсио.

Как сообщает L’Equipe, итальянский клуб начал переговоры о трансфере полузащитника «ПСЖ ». Также о желании подписать испанца сообщил его окружению «Вильярреал », однако у клуба Ла Лиги вряд ли есть необходимые ресурсы.

Еще один претендент на Асенсио – «Фенербахче ». Турецкий клуб предложил игроку 15 млн евро в год с учетом бонусов, но Марко не считает переезд в Стамбул приоритетным вариантом и намерен рассмотреть все доступные шаги.

Последние полгода полузащитник провел в аренде в «Астон Вилле». Его статистику можно изучить здесь .