Пэдди Пимблетт: «Мои мысли с женой, детьми и семьей Жоты. Диогу – наш номер 20»

Пэдди Пимблетт выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Диогу Жоты.

Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП.

«Безумно просыпаться на другом конце света и узнавать новости о Жоте. Мои мысли с его женой, детьми и семьей в это душераздирающее для них время.

Никогда не забуду поездку на «Уэмбли» и все мотивы, которые мы пели по дороге туда, когда выиграли трофей, а потом по дороге домой. Диогу – наш номер 20», – написал боец UFC Пэдди Пимблетт.

Диогу Жота из «Ливерпуля» погиб в автокатастрофе. Что известно