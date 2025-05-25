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Данни о лучшем игроке «Зенита»: «Барриос – это лидер, очень сильный футболист. Есть и другие: Педро, Мостовой»

Данни назвал Вильмара Барриоса лучшим футболистом «Зенита» в этом сезоне.

«Зенит» на протяжении последних шести лет выигрывал чемпионат, в этот раз не получилось. «Краснодар» в последние четыре года хорошо прибавил, провел хорошую работу. Поздравляю.

В следующем году нужно вновь выиграть «Зениту». У петербургской команды много хороших футболистов, лучшим является Вильмар Барриос. Это лидер, хорошо играл в сборной Колумбии, очень сильный футболист.

Но есть и другие, например, Педро, Андрей Мостовой и другие», – отметил экс-полузащитник «Зенита».

Барриос не видит позитивных моментов в сезоне для «Зенита»: «Мы проиграли Кубок и чемпионат – это плохо для большой команды»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoВильмар Барриос
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДанни
logoАндрей Мостовой
ТАСС
logoПедро дос Сантос
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