«Ювентус» выплатит 30 млн евро за Консейсау. Вингер подпишет 5-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год

Франсишку Консейсау перейдет в «Ювентус» на постоянной основе.

По информации Record, итальянский клуб выплатит «Порту» отступные за футболиста в размере 30 миллионов евро.

Данная сумма выкупа действует с 15 июня по 15 июля. В остальное время туринцам потребуется заплатить 45 миллионов евро.

Также отмечается, что Франсишку Консейсау подпишет соглашение с «Ювентусом » на пять лет, по которому его зарплата составит шесть миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Серии А вингер забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 26 матчах.