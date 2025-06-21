«Ювентус» выплатит 30 млн евро за Консейсау. Вингер подпишет 5-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год
Франсишку Консейсау перейдет в «Ювентус» на постоянной основе.
По информации Record, итальянский клуб выплатит «Порту» отступные за футболиста в размере 30 миллионов евро.
Данная сумма выкупа действует с 15 июня по 15 июля. В остальное время туринцам потребуется заплатить 45 миллионов евро.
Также отмечается, что Франсишку Консейсау подпишет соглашение с «Ювентусом» на пять лет, по которому его зарплата составит шесть миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне Серии А вингер забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 26 матчах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
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