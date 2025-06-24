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«Ювентус» предложил «Порту» меньше 30 млн евро за Консейсау и получил отказ. Есть клубы, готовые заплатить больше

«Ювентус» предпринял неудачную попытку приобрести Франсишку Консейсау.

Как сообщает Sky Sport Italia, туринцы предложили «Порту» менее 30 млн евро – такая сумма прописана в качестве отступных. Португальский клуб не согласился и сообщил, что есть другие команды, готовы заплатить больше.

У «Ювентуса» нет права выкупа Консейсау, отыгравшего в Италии год на правах аренды, за которую «бьянконери» заплатили 10 млн евро.

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Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
logoФрансишку Консейсау
возможные трансферы
logoвысшая лига Португалия
деньги
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logoсерия А Италия
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