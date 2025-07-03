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  • Арне Слот: «Я поздравил Жоту с победой в Лиге наций и пожелал удачной свадьбы в последнем разговоре. У Диогу было лето мечты, и потому такой финал еще более душераздирающий»
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Арне Слот: «Я поздравил Жоту с победой в Лиге наций и пожелал удачной свадьбы в последнем разговоре. У Диогу было лето мечты, и потому такой финал еще более душераздирающий»

Арне Слот описал достоинства Диогу Жоты, сегодня погибшего в ДТП.

«Для нашего клуба это абсолютный шок. Диогу был не просто нашим игроком. Он был любимцем всех нас. Он был товарищем по команде, коллегой, партнером, и во всех этих ролях он был очень особенным.

Я мог бы много говорить о том, что он привнес в нашу команду, но правда в том, что каждый, кто видел игру Диогу, мог это увидеть. Упорный труд, желание, преданность, высокое мастерство, голы. Суть того, каким должен быть игрок «Ливерпуля».

Были также стороны, которые не все могли увидеть. Это человек, который никогда не стремился к популярности, но все равно ее обрел. Друг каждого. Человек, который заставлял других чувствовать себя хорошо, просто находясь рядом с ними. Человек, который по-настоящему заботился о своей семье.

В последний раз, когда мы разговаривали, я поздравил Диогу с победой в Лиге наций и пожелал ему удачного проведения предстоящей свадьбы. Во многих отношениях это было лето мечты для Диогу и его семьи, что делает такой финал еще более душераздирающим.

Когда я впервые пришел в клуб, одной из первых песен, которую я узнал, была та, которую наши болельщики поют для Диогу. Я не работал с ним раньше, но сразу понял, что если болельщики «Ливерпуля», которые за эти годы видели столько великолепных игроков, придумали такую уникальную песню для Диогу, то он, должно быть, обладает особыми качествами.

Мы еще не смогли смириться с тем, что потеряли эти качества в таких ужасных обстоятельствах. По этой причине нам нужно, чтобы все в клубе объединились и поддержали друг друга. Это наш долг перед Диогу, Андре Силвой, их семьями и нами самими.

Я выражаю соболезнования жене Диогу, Руте, их трем прекрасным детям, а также родителям Диогу и Андре Силвы.

Когда придет время, мы будем чествовать Диогу Жоту, вспоминать его голы и петь песню о нем. А пока мы будем помнить его как уникального человека и скорбеть о его утрате. Он никогда не будет забыт.

Его зовут Диогу», – говорится в сообщении от лица главного тренера «Ливерпуля».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
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