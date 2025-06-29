Экс-игрок ЦСКА Пилиев о Кокорине: «Большой любитель машин, у него все подряд было – две «Ламбы», «Роллс-Ройс», «Гелик». После дебютного гола за «Динамо» он повел всех в «Рай» – нормально посидели»
Ника Пилиев рассказал об увлечении Александра Кокорина дорогими машинами.
– У кого из твоих одноклубников была самая крутая тачка?
– У Сани Кокорина. У него вообще все подряд было: две «Ламбы Авентадор», «Роллс-Ройс Врайт», «Гелик». Кокора – большой любитель машин.
– И ночных клубов.
– Это да. Прекрасно помню, как Кокора повел всех в «Рай» после дебютного гола за «Динамо». Нормально посидели.
– Вы ведь вместе начинали в академии «Локомотива»?
– Да. До сих пор помню, как попал туда в 2003-м.
– С Кокориным ты сразу подружился?
– Да, Саня – добрый, приятный парень. Мы четыре года прожили в одной комнате. Саша был любителем поспать, приходилось быть его будильником: постоянно по утрам его расталкивал, чтобы в школу не опоздал, – сказал бывший игрок ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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