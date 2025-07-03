Месси о гибели Жоты в ДТП: «Покойся с миром»

Лионель Месси опубликовал сообщение в связи с гибелью Диогу Жоты.

Футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» попал в смертельное ДТП вместе с братом сегодня ночью.

Месси выложил фотографию Жоты и сопроводил ее аббревиатурой QEPD («que en paz descanse» – «покойся с миром»).

Изображение: instagram.com/leomessi

Диогу Жота из «Ливерпуля» погиб в автокатастрофе. Что известно