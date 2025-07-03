Месси о гибели Жоты в ДТП: «Покойся с миром»
Лионель Месси опубликовал сообщение в связи с гибелью Диогу Жоты.
Футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» попал в смертельное ДТП вместе с братом сегодня ночью.
Месси выложил фотографию Жоты и сопроводил ее аббревиатурой QEPD («que en paz descanse» – «покойся с миром»).
Изображение: instagram.com/leomessi
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Лионеля Месси
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