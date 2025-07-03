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Слот о гибели Жоты: «Что можно сказать, когда шок и боль еще так сильны? Хотелось бы найти нужные слова, но я знаю, что не смогу»

Арне Слот высказался о гибели Диогу Жоты в автокатастрофе.

«Что сказать? Что можно сказать в момент, когда шок и боль еще так сильны? Хотелось бы найти нужные слова, но я знаю, что не смогу.

Все, что у меня есть, – это чувства, которые, я знаю, разделяют многие люди по отношению к человеку и игроку, которого мы очень любили, и к семье, которая нам так дорога.

Мои первые мысли – это мысли не футбольного тренера. Это мысли отца, сына, брата и дяди, и они посвящены семье Диогу и Андре Силвы, которая пережила такую невообразимую утрату.

Мое послание ей очень простое: вы никогда не будете одиноки. Игроки, персонал, болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» – все они с вами, и, судя по тому, что я видел сегодня, то же самое можно сказать и о более широкой футбольной семье», – подчеркнул главный тренер мерсисайдцев.

Диогу Жота из «Ливерпуля» погиб в автокатастрофе. Что известно

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
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