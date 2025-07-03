«Челси» заплатит 48,5 млн фунтов за Гиттенса, еще 3,5 млн – бонусы. «Дортмунд» подтвердил трансфер вингера
«Челси» гарантированно заплатит чуть больше 48 млн фунтов за Джейми Гиттенса.
Дортмундская «Боруссия» ранее подтвердила договоренность о трансфере 20-летнего вингера в английскую команду.
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонцы выплатят фиксированную сумму в размере 48,5 миллиона фунтов плюс еще 3,5 млн фунтов предусмотрены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Джейми Гиттенс забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах Бундеслиги, проводя в среднем 55 минут на поле. Его статистику можно изучить по ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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