«Челси» заплатит 48,5 млн фунтов за Гиттенса, еще 3,5 млн – бонусы. «Дортмунд» подтвердил трансфер вингера

«Челси» гарантированно заплатит чуть больше 48 млн фунтов за Джейми Гиттенса.

Дортмундская «Боруссия » ранее подтвердила договоренность о трансфере 20-летнего вингера в английскую команду.

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонцы выплатят фиксированную сумму в размере 48,5 миллиона фунтов плюс еще 3,5 млн фунтов предусмотрены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Джейми Гиттенс забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах Бундеслиги, проводя в среднем 55 минут на поле. Его статистику можно изучить по ссылке .