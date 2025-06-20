«Локомотив» еще не договорился с Верой. У игрока есть вариант с «Рубином» («Чемпионат»)
«Локомотив» еще не договорился с Лукасом Верой.
Ранее сообщалось, что аргентинец перейдет в московский клуб и подпишет контракт на 3 года.
Однако у железнодорожников возникли сложности в переговорах с игроком, пишет «Чемпионат». У полузащитника еще есть вариант с переходом в «Рубин» или чемпионат Бразилии или Мексики.
Напомним, ранее ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Вера провел 30 матчей за «Химки», отличившись 7 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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