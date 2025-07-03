США сыграют с Мексикой в финале Кубка КОНКАКАФ 7 июля

Сборная США примет Мексику в финале Кубка КОНКАКАФ-2025.

Решающая игра пройдет в Хьюстоне в ночь на 7 июля по московскому времени.

Сегодня в матчах 1/2 финала американцы одолели Гватемалу (2:1), а «зеленые» обыграли Гондурас (1:0).

Мексика – действующий чемпион и рекордсмен по титулам (9) в Кубке КОНКАКАФ. США идут вторыми с 7 трофеями.