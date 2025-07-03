США сыграют с Мексикой в финале Кубка КОНКАКАФ 7 июля
Сборная США примет Мексику в финале Кубка КОНКАКАФ-2025.
Решающая игра пройдет в Хьюстоне в ночь на 7 июля по московскому времени.
Сегодня в матчах 1/2 финала американцы одолели Гватемалу (2:1), а «зеленые» обыграли Гондурас (1:0).
Мексика – действующий чемпион и рекордсмен по титулам (9) в Кубке КОНКАКАФ. США идут вторыми с 7 трофеями.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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