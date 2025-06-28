Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика сыграет с Саудовской Аравией, Канада – с Гватемалой, США встретятся с Коста-Рикой в понедельник
В США и Канаде проходят матчи 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ.
В воскресенье Панама сыграет с Гондурасом, Мексика – с Саудовской Аравией, Канада – с Гватемалой.
В понедельник США встретятся с Коста-Рикой.
1/4 финала
28 июня 23:15, Стейт Фарм Стэдиум
29 июня 02:15, Стейт Фарм Стэдиум
Не начался
29 июня 20:00, U.S. Bank Stadium
29 июня 23:00, U.S. Bank Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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