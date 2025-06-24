Степашин о финансировании клубов: «У страны большие расходы в связи с украинским конфликтом, кроме 3-4 команд, все живут за счет бюджета. Надо подумать о перераспределении средств»
Сергей Степашин высказался о финансовых проблемах российских клубов.
«У нас, кроме трех-четырех клубов, все остальные живут за счет бюджетов субъектов федерации. И, конечно, тяжело тянуть, денег не хватает. Последний пример – развал «Химок». У страны большие расходы, связанные с украинским конфликтом, есть другие вопросы.
Здесь надо подумать, как более справедливо перераспределять средства между клубами. Скажем, в свое время Валерий Газзаев предлагал создание некого финансового фонда, из которого можно было бы поддерживать клубы, у которых нет мощных спонсоров, как у «Зенита», «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», – сказал член совета директоров «Динамо».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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