Степашин о финансировании клубов: «У страны большие расходы в связи с украинским конфликтом, кроме 3-4 команд, все живут за счет бюджета. Надо подумать о перераспределении средств»

Сергей Степашин высказался о финансовых проблемах российских клубов.

«У нас, кроме трех-четырех клубов, все остальные живут за счет бюджетов субъектов федерации. И, конечно, тяжело тянуть, денег не хватает. Последний пример – развал «Химок». У страны большие расходы, связанные с украинским конфликтом, есть другие вопросы.

Здесь надо подумать, как более справедливо перераспределять средства между клубами. Скажем, в свое время Валерий Газзаев предлагал создание некого финансового фонда, из которого можно было бы поддерживать клубы, у которых нет мощных спонсоров, как у «Зенита », «Спартака », «Динамо», ЦСКА , «Локомотива », – сказал член совета директоров «Динамо».