  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медина и Хлусевич покинут «Спартак». Незабитый пенальти стал решающим для Хесуса (Иван Карпов)
52

Медина и Хлусевич покинут «Спартак». Незабитый пенальти стал решающим для Хесуса (Иван Карпов)

«Спартак» расстанется с Хесусом Мединой и Даниилом Хлусевичем ближайшим летом.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, если до поражения от «Динамо» Махачкала (1:2) в клубе еще были надежды, что полузащитник будет приносить пользу, то незабитый пенальти на последних минутах снял все вопросы.

Также команду должен покинуть не устраивающий тренеров Даниил Хлусевич.

Ожидается, что с голкипером Александром Довбней контракт будет продлен. Вдобавок «Спартак» хочет усилиться сильным центральным полузащитником и изучает «мировой рынок».

Почему Медина бил пенальти «Спартака»? Даже Станкович не знает

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoСпартак
logoХесус Медина
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
возможные трансферы
logoДаниил Хлусевич
logoАлександр Довбня
Иван Карпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о пенальти Медины: «Обосрался, прибил «Спартак». Не верю, что Барко мог отказаться, это был бы зашквар. Удивлен, что такое происходит в борющейся за чемпионство команде»
1915 апреля, 16:24
Черчесов о пенальти Медины: «Барко отдал мяч с негативом, а мяч – это живое существо. Не с улицы же человек, этот твой партнер, отдай и поддержи его»
8514 апреля, 19:06
Семшов о незабитом пенальти «Спартака» в матче с «Динамо» Махачкала: «Медина должен идти на отчисление. Если Барко лидер, то должен был сказать: «Мальчик, есть дисциплина и указания тренера»
2913 апреля, 21:44
Главные новости
Кэпсы с футболистами РПЛ – мечта детства осуществилась! Бежим играть
11 минут назадТесты и игры
«Хетафе» – «Реал». 0:1 – Гюлер забил ударом из-за штрафной. Онлайн-трансляция
9117 минут назадLive
Иньеста о «Барсе» Флика: «Самое поразительное – это живая команда, с душой, с желанием... Они транслируют радость, взаимопонимание, жизненную энергию в игре»
921 минуту назад
«Интер» – «Милан». 0:1 – Йович забил головой. Онлайн-трансляция
5631 минуту назадLive
Тудор про 0:1 от «Пармы»: «Ювентусу» не хватало всего понемногу. Мы заслужили гол, но надо принять поражение. Мы должны расти, быть злее, хотеть побеждать. Не тактика приносит победу»
1135 минут назад
Ямаль о родителях: «На поле во мне больше отца, вне поля – матери. Всегда говорю, что никогда не смогу отблагодарить их в полной мере, но я постараюсь»
937 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна против «Алавеса», «Атлетик» победил «Лас-Пальмас»
7741 минуту назадLive
«Краснодар» снова попытается подписать Осипенко. Клубу также интересен Жубал из «Осера» (Legalbet)
653 минуты назад
«Матч ТВ» вместо игры «Интер» – «Милан» в Кубке Италии показывает овертайм 7-го матча «Локо» и «Авангарда» в Кубке Гагарина
80сегодня, 19:08
УЕФА о ВАР: «97,49% решений судей – правильные без его помощи. С ним точность повышается до 99,60%»
33сегодня, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Хилаль» может предложить за Осимхена деньги, выделенные на трансфер Салаха. Форвард открыт к переходу в Саудовскую Аравию
50 секунд назад
Из-за разрыва «крестов» защитник «Динамо» Махачкала Джапо пропустит 7-8 месяцев
6 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» сыграла вниью с «Аль-Халиджем», «Аль-Рияд» – с «Аль-Фатехом»
39 минут назад
Гюлер забил в Ла Лиге впервые с декабря – «Хетафе» из-за пределов штрафной
312 минут назад
Влахович травмировал бедро и был заменен в перерыве игры «Ювентуса» с «Пармой»
118 минут назад
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». 2:1 – Кивер, Эзе и Троссард забили. Онлайн-трансляция
1226 минут назадLive
Луиш Фигу: «Интер» борется за требл и делает это, играя на отличном уровне. Итальянский дух заставляет их внимательно обороняться, а в атаке много игроков, способных сделать разницу»
737 минут назад
«Ювентус» выпал из топ-4 Серии А после 33-го тура. Команда Тудора на 12 очков отстает от «Интера» и «Наполи», на 5 – от «Аталанты», на 1 – от «Болоньи»
546 минут назад
Мигель Анхель Надаль: «У «Реала» может быть лучшая атака в мире, но футбол – это не только наличие лучших игроков. Должен быть баланс, а «Мадриду» его не хватало»
5сегодня, 19:07
Косоваре Аслани раскритиковала сравнения мужского и женского футбола в разговоре с Мугурусой: «Тебе когда-нибудь говорили, что Надаль лучше тебя?»
11сегодня, 18:51