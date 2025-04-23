Медина и Хлусевич покинут «Спартак». Незабитый пенальти стал решающим для Хесуса (Иван Карпов)

«Спартак» расстанется с Хесусом Мединой и Даниилом Хлусевичем ближайшим летом.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , если до поражения от «Динамо » Махачкала (1:2) в клубе еще были надежды, что полузащитник будет приносить пользу, то незабитый пенальти на последних минутах снял все вопросы.

Также команду должен покинуть не устраивающий тренеров Даниил Хлусевич .

Ожидается, что с голкипером Александром Довбней контракт будет продлен. Вдобавок «Спартак » хочет усилиться сильным центральным полузащитником и изучает «мировой рынок».

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