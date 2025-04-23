Медина и Хлусевич покинут «Спартак». Незабитый пенальти стал решающим для Хесуса (Иван Карпов)
«Спартак» расстанется с Хесусом Мединой и Даниилом Хлусевичем ближайшим летом.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, если до поражения от «Динамо» Махачкала (1:2) в клубе еще были надежды, что полузащитник будет приносить пользу, то незабитый пенальти на последних минутах снял все вопросы.
Также команду должен покинуть не устраивающий тренеров Даниил Хлусевич.
Ожидается, что с голкипером Александром Довбней контракт будет продлен. Вдобавок «Спартак» хочет усилиться сильным центральным полузащитником и изучает «мировой рынок».
Почему Медина бил пенальти «Спартака»? Даже Станкович не знает
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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