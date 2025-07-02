«Спартак» будет платить Зиньковскому 15% зарплаты в аренде в «Сочи» (Sport24)
«Спартак» будет платить Антону Зиньковскому часть зарплаты в аренде в «Сочи».
Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник будет выступать за «Сочи» в следующем сезоне.
По информации Sport24, во время аренды «Спартак» будет платить 15% зарплаты Зиньковского. Остальные обязательства возьмет на себя «Сочи».
Вторую половину прошлого сезона Зиньковский выступал на правах аренды за «Крылья Советов» и провел за самарский клуб 11 матчей в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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