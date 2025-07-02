«Спартак» будет платить Зиньковскому 15% зарплаты в аренде в «Сочи» (Sport24)

«Спартак» будет платить Антону Зиньковскому часть зарплаты в аренде в «Сочи».

Ранее сообщалось , что 29-летний полузащитник будет выступать за «Сочи» в следующем сезоне.

По информации Sport24, во время аренды «Спартак » будет платить 15% зарплаты Зиньковского. Остальные обязательства возьмет на себя «Сочи ».

Вторую половину прошлого сезона Зиньковский выступал на правах аренды за «Крылья Советов» и провел за самарский клуб 11 матчей в Мир РПЛ . Подробную статистику игрока можно найти здесь .