Жоао Педро о трансфере: «Присоединяясь к «Челси», можно думать только об одном – завоевание трофеев. Клуб брал титулы, когда я рос и наблюдал за АПЛ»

Жоао Педро заявил, что присоединился к «Челси», чтобы брать трофеи.

Сегодня лондонский клуб официально подтвердил переход 23-летнего форварда из «Брайтона ». Сообщалось, что за него заплатили 60 млн фунтов.

«Я вырос, наблюдая за Премьер-лигой, и «Челси » был клубом, который брал титулы.

Поэтому, когда вы присоединяетесь к «Челси», то можете думать только об одном – завоевание трофеев», – сказал новичок клуба Жоао Педро .

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