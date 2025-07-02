Жоао Педро о трансфере: «Присоединяясь к «Челси», можно думать только об одном – завоевание трофеев. Клуб брал титулы, когда я рос и наблюдал за АПЛ»
Жоао Педро заявил, что присоединился к «Челси», чтобы брать трофеи.
Сегодня лондонский клуб официально подтвердил переход 23-летнего форварда из «Брайтона». Сообщалось, что за него заплатили 60 млн фунтов.
«Я вырос, наблюдая за Премьер-лигой, и «Челси» был клубом, который брал титулы.
Поэтому, когда вы присоединяетесь к «Челси», то можете думать только об одном – завоевание трофеев», – сказал новичок клуба Жоао Педро.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Челси»
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