Ширер об «МЮ»: «Впечатляет их отношение, то, как они справились с трудным периодом. Рано говорить о возвращении, но они получают больше удовольствия от игры»

Алан Ширер: «МЮ» здорово справился с трудными временами.

Алан Ширер отметил позитивные изменения в игре «Манчестер Юнайтед ».

«Пока рано говорить об их возвращении, но они, безусловно, играют свободнее. Видно, что они получают гораздо больше удовольствия от игры – думаю, легко так говорить, когда они побеждают. Но они должны были поставить себя в сильную позицию, и они это сделали –теперь им нужно продолжать в том же духе и сохранять стабильность.

Думаю, они очень много работали над тем, чтобы абстрагироваться от шума – должно быть, это было непросто, потому что их атаковали со всех сторон, и, возможно, временами это было справедливо. Но больше всего [впечатляет] их отношение к делу. Думаю, для них это были трудные времена, и они здорово справились», – сказал бывший форвард сборной Англии в эфире BBC Radio 5 Live.