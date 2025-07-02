Алаев о жеребьевке Кубка: «Нет сомнений в корректности ее проведения. Понимаю сложность, она шла два часа – жеребили весь путь. Но частично можно было дать в лайве»
Александр Алаев ответил на претензии к жеребьевке Кубка России.
Ранее московское «Динамо» сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки Фонбет Кубка России. Сообщалось, что она была показана в записи и в ней не приняли участие представители клубов.
«Первое. У меня нет никаких сомнений в корректности проведения жеребьевки. Знаю коллег много лет, поэтому уверен, что все было проведено абсолютно кристально чисто.
Второе. Можно было бы сделать лучше с учетом того, что коллеги приучили нас, что жеребьевки мы видим? Да, можно. В то же время я понимаю сложность, потому что жеребьевка, если я не ошибаюсь, шла два часа – впервые жеребили весь путь от и до. Но частично можно было ее дать в лайве», – сказал президент РПЛ.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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