Алаев о жеребьевке Кубка: «Нет сомнений в корректности ее проведения. Понимаю сложность, она шла два часа – жеребили весь путь. Но частично можно было дать в лайве»

Александр Алаев ответил на претензии к жеребьевке Кубка России.

Ранее московское «Динамо » сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки Фонбет Кубка России. Сообщалось, что она была показана в записи и в ней не приняли участие представители клубов.

«Первое. У меня нет никаких сомнений в корректности проведения жеребьевки. Знаю коллег много лет, поэтому уверен, что все было проведено абсолютно кристально чисто.

Второе. Можно было бы сделать лучше с учетом того, что коллеги приучили нас, что жеребьевки мы видим? Да, можно. В то же время я понимаю сложность, потому что жеребьевка, если я не ошибаюсь, шла два часа – впервые жеребили весь путь от и до. Но частично можно было ее дать в лайве», – сказал президент РПЛ .