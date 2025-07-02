Сперцян о Смолове: «Федя стильный парень, но в Краснодаре ходит только в Nike. Я расстроился, что он ушел»
Эдуард Сперцян оценил стиль Федора Смолова.
Смолов покинул «Краснодар» после окончания сезона. 35-летний форвард стал свободным агентом.
– Я с Федей на связи. Он много помогал и подсказывал, создавал атмосферу в команде, поддерживал, делился опытом. Мы с ним остаемся на связи.
Я расстроился, что он ушел. Газинский тоже, кстати, атмосферный парень!
– Стиль одежды игроков «Краснодара» станет хуже?
– Федя стильный парень, но в Краснодаре ходит только в Nike, – сказал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Смолов о завершении карьеры: «Я ближе к этому. Сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Идти в команду, которая будет бороться за вылет – какой там футбол? Я там и не нужен»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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