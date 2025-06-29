«Краснодар» приостановил переговоры по трансферу Пальцева из «Динамо» Махачкала
«Краснодар» и «Динамо» Махачкала приостановили переговоры по Валентину Пальцеву.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
Ранее появлялась информация, что «Краснодар» предложил 1,5 млн евро за защитника. «Динамо» запросило 4 млн.
Недавно Пальцев поучаствовал в массовой потасовке во время товарищеской игры с «Краснодаром». Валентин был в числе игроков, удаленных с поля.
Контракт Пальцева с махачкалинским клубом рассчитан до 2027 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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