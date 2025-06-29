«Краснодар» приостановил переговоры по трансферу Пальцева из «Динамо» Махачкала

«Краснодар» и «Динамо» Махачкала приостановили переговоры по Валентину Пальцеву.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее появлялась информация , что «Краснодар» предложил 1,5 млн евро за защитника. «Динамо » запросило 4 млн.

Недавно Пальцев поучаствовал в массовой потасовке во время товарищеской игры с «Краснодаром ». Валентин был в числе игроков, удаленных с поля.

Контракт Пальцева с махачкалинским клубом рассчитан до 2027 года.