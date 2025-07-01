Тюкавин об интересе из Европы: «Лилль». Кто-то говорил про «Милан», «ПСЖ» – это было не на серьезном уровне. Приоритет – Испания: завариться к Захаряну в Сан-Себастьян и феерить»

Константин Тюкавин заявил, что у него в приоритете переход в чемпионат Испании.

– Можешь сказать, если не секрет, какие команды [рассматривали возможность трансфера]?

– Блин, кто-то говорил про «Милан », «ПСЖ ». Были какие-то выходы на них через вторых-третьих агентов. Я сам лично с ними не общался. Агент доносил до меня информацию. Но, наверное, это было не на серьезном уровне.

– «Лилль», насколько я знаю, серьезно тебя рассматривал на лето.

– «Лилль» – да.

– Как тебе вариант? Звучит идеально: выступает в Лиге чемпионов, играет в нормальный футбол, готов тебя купить, а через год-два продать с выгодой для себя.

– Не знаю, для меня почему-то приоритет – Испания . Завариться к Захе [Захаряну] в Сан-Себастьян и феерить. Мне больше подходит испанский чемпионат, нет?

– Мне кажется, не совсем. Кажется, во Франции [тебе будет проще].

– По силовым единоборствам выдержал бы, наверное, – сказал нападающий «Динамо» в подкасте Федора Смолова на ютуб-канале Smol Talk.