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Тюкавин об интересе из Европы: «Лилль». Кто-то говорил про «Милан», «ПСЖ» – это было не на серьезном уровне. Приоритет – Испания: завариться к Захаряну в Сан-Себастьян и феерить»

Константин Тюкавин заявил, что у него в приоритете переход в чемпионат Испании.

– Можешь сказать, если не секрет, какие команды [рассматривали возможность трансфера]?

– Блин, кто-то говорил про «Милан», «ПСЖ». Были какие-то выходы на них через вторых-третьих агентов. Я сам лично с ними не общался. Агент доносил до меня информацию. Но, наверное, это было не на серьезном уровне. 

– «Лилль», насколько я знаю, серьезно тебя рассматривал на лето. 

– «Лилль» – да.

– Как тебе вариант? Звучит идеально: выступает в Лиге чемпионов, играет в нормальный футбол, готов тебя купить, а через год-два продать с выгодой для себя.

– Не знаю, для меня почему-то приоритет – Испания. Завариться к Захе [Захаряну] в Сан-Себастьян и феерить. Мне больше подходит испанский чемпионат, нет? 

– Мне кажется, не совсем. Кажется, во Франции [тебе будет проще]. 

– По силовым единоборствам выдержал бы, наверное, – сказал нападающий «Динамо» в подкасте Федора Смолова на ютуб-канале Smol Talk.  

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал Smol Talk
logoАрсен Захарян
logoЛа Лига
logoКонстантин Тюкавин
logoРеал Сосьедад
logoМилан
logoсерия А Италия
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
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