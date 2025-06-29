«Русские и сербы – братья навсегда!», «Косово! Сербия!» Фанаты «Зенита» устроили перекличку на стадионе во время матча с «Црвеной Звездой»
Фанаты «Зенита» скандировали братские кричалки о Сербии.
Команда Сергея Семака разгромила «Црвену Звезду» со счетом 3:0 в товарищеском матче, проходившем в Сочи.
Во время игры фанаты «Зенита» устроили перекличку с центральными трибунами стадиона «Фишт» – «Косово! Сербия!»
После игры болельщики петербуржцев зарядили кричалку «Русские и сербы – братья навсегда!» Игроки сербской команды поаплодировали трибуне.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ultras Action
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