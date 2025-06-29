«Русские и сербы – братья навсегда!», «Косово! Сербия!» Фанаты «Зенита» устроили перекличку на стадионе во время матча с «Црвеной Звездой»

Фанаты «Зенита» скандировали братские кричалки о Сербии.

Команда Сергея Семака разгромила «Црвену Звезду » со счетом 3:0 в товарищеском матче, проходившем в Сочи.

Во время игры фанаты «Зенита » устроили перекличку с центральными трибунами стадиона «Фишт» – «Косово! Сербия!»

После игры болельщики петербуржцев зарядили кричалку «Русские и сербы – братья навсегда!» Игроки сербской команды поаплодировали трибуне.