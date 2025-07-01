Бабаев назвал 30 млн евро «хорошей суммой» за Кисляка: «Сейчас не время Матвею уходить в Турцию. Поступит достойное предложение – можем отпустить»

Роман Бабаев оценил возможный переход Матвея Кисляка в чемпионат Турции.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику ЦСКА проявляет «Фенербахче».

«Был разговор, нас не устраивает предложение.

На сегодняшний день этот вопрос закрыт. Сейчас не время Матвею уходить в Турцию. Если поступит достойное предложение, то мы можем отпустить игрока.

30 миллионов? Это хорошая сумма», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.