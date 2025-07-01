Бабаев о сокращении РПЛ до 15 команд: «Крайне негативный сценарий. Все склоняются к мнению, что этого нельзя допустить»

Роман Бабаев высказался против сокращения РПЛ до 15 команд.

«В последнее время на российский футбол свалилось много нестандартных ситуаций, поэтому обсуждали это с коллегами. Я не припомню такого тяжелого месяца за время, что работаю.

15 команд – крайне негативный сценарий. Все склоняются к мнению, что этого нельзя допустить», – генеральный директор ЦСКА .