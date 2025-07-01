Бабаев о сокращении РПЛ до 15 команд: «Крайне негативный сценарий. Все склоняются к мнению, что этого нельзя допустить»
Роман Бабаев высказался против сокращения РПЛ до 15 команд.
«В последнее время на российский футбол свалилось много нестандартных ситуаций, поэтому обсуждали это с коллегами. Я не припомню такого тяжелого месяца за время, что работаю.
15 команд – крайне негативный сценарий. Все склоняются к мнению, что этого нельзя допустить», – генеральный директор ЦСКА.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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