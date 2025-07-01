Заболотный о «Спартаке»: «Самое главное – поднять трофей над головой. Уже третий топ-клуб в карьере, в прежних у меня складывалось хорошо»
Антон Заболотный заявил о желании выиграть титул со «Спартаком».
34-летний нападающий перешел в «Спартак», с которым подписал соглашение на один сезон.
– Как при переговорах тебе объясняли твою будущую роль в команде?
– Как опытный игрок я должен быть лидером в раздевалке, стараться подбадривать молодых игроков своим примером, вести команду вперед и заряжать партнеров позитивной энергией.
– Что можешь пожелать себе сам?
– Самое главное – обойтись без травм, а в конце сезона поднять трофей над головой.
Мои цели – выполнять задачи тренера и радовать болельщиков в каждой игре.
Так сложилось, что для меня «Спартак» – уже третий топ-клуб в карьере, и в прежних у меня все складывалось хорошо.
Поэтому я уверен, что и в «Спартаке» все будет удачно, – сказал Антон Заболотный.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?4358 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Спартака»
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