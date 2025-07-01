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Заболотный о «Спартаке»: «Самое главное – поднять трофей над головой. Уже третий топ-клуб в карьере, в прежних у меня складывалось хорошо»

Антон Заболотный заявил о желании выиграть титул со «Спартаком».

34-летний нападающий перешел в «Спартак», с которым подписал соглашение на один сезон.

– Как при переговорах тебе объясняли твою будущую роль в команде?

– Как опытный игрок я должен быть лидером в раздевалке, стараться подбадривать молодых игроков своим примером, вести команду вперед и заряжать партнеров позитивной энергией.

– Что можешь пожелать себе сам?

– Самое главное – обойтись без травм, а в конце сезона поднять трофей над головой.

Мои цели – выполнять задачи тренера и радовать болельщиков в каждой игре.

Так сложилось, что для меня «Спартак» – уже третий топ-клуб в карьере, и в прежних у меня все складывалось хорошо.

Поэтому я уверен, что и в «Спартаке» все будет удачно, – сказал Антон Заболотный.

Оправдает ли Заболотный надежды «Спартака»?

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Спартака»
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logoАнтон Заболотный
logoпремьер-лига Россия
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